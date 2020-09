Premierul francez: Cel puţin patru persoane, rănite în atacul cu armă albă comis vineri la Paris

16:00

Prefectura judeţului Tulcea a început vineri distribuirea materialelor necesare alegerilor locale, însă în judeţ, la mijlocul săptămânii, mai erau secţii de votare nemarcate, iar într-una din ele angajaţii unei societăţi de construcţii executau lucrări de reparaţii.Pentru alegerile locale de duminică, 27 septembrie, Prefectura judeţului Tulcea a preluat de la Regia Autonomă Monitorul Oficial 853.424 buletine de vot care până miercuri, 23 septembrie, au fost sortate şi ambalate urmând să fie distribuite vineri şi sâmbătă în cele 204 secţii de votare."În acelaşi timp, vom transmite cele 1.020 de ştampile cu menţiunea 'Votat', 201.686 de timbre autocolante şi, poate cel mai important, materialele pentru siguranţa sanitară a procesului de votare. De la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) au fost preluate pentru distribuire peste 40.000 de măşti", a declarat, pentru AGERPRES, prefectul Alexandru Iordan.El a mai spus că şi cei peste 3.500 de litri de substanţe necesare igienizării recepţionaţi de DSP zilele trecute vor ajunge în secţiile de votare.Potrivit sursei, transportul materialelor necesare procesului electoral în cele 20 de secţii de votare din cele opt unităţi administrativ-teritoriale din Delta Dunării înconjurate de ape va fi asigurat atât de autorităţile locale, cât şi de mijloacele de transport pe apă pentru care Prefectura judeţului a organizat achiziţie publică.În zona de terasă a judeţului, într-una din cele patru secţii de votare din oraşul Isaccea, cea amenajată în Liceul teoretic "Constantin Brătescu", miercuri după-amiază, în jurul orei 17,00, mai mulţi tineri montau detectoare de fum, la câţiva metri depărtare de un panou pe care erau prezentate mai multe buletine de vot anulate."Noi nu suntem de aici, nu votăm aici. Ne ocupăm doar de detectoarele de fum. Nu suntem diriginţi de şantier", a afirmat unul dintre lucrători.La intrarea în aceeaşi secţie de votare, se afla un panou cu candidaţii la alegerile locale de duminică.Până miercuri, oraşul Isaccea a primit câte 160 de măşti pentru fiecare secţie de votare, dar cantităţi noi urmează să primească de la DSP până sâmbătă inclusiv. Foto: (c) Luisiana BÎGEA / AGERPRES"Trebuia să luăm joi buletinele de vot, dar am fost reprogramaţi pentru sâmbătă. Nu decidem noi când le luăm. Poate că nu e rău că s-a amânat distribuirea, fiindcă necesitau o pază. Dacă pot fi ţinute toate la un loc, nu e nicio problemă să ne deplasăm sâmbătă să le aducem. Poate chiar este o idee bună", a afirmat primarul Moraru. Foto: (c) Luisiana BÎGEA / AGERPRESPotrivit acestuia, Casa de cultură din Isaccea a fost reabilitată în ultimii şase ani prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii, iar primarul spune că, în contextul pandemiei cu noul coronavirus, 98% din părinţii celor aproape 730 de elevi din oraş au spus că preferă cursurile faţă în faţă, în defavoarea celor on-line."La finele anului trecut, când a debutat pandemia, am avut o platformă pe care cadrele didactice puteau să dialogheze cu copiii. Atunci, ne-am dat seama că din cei 700 de copii, exceptând grădiniţa, 130 nu au accesat platforma. Am cerut apoi 140 de tablete, încă 200 de dispozitive printr-un proiect cu fonduri europene, am mai cerut şi printr-un alt program, dar s-au blocat toate. La ora actuală, dacă primim 140 de tablete, avem condiţii normale. Nu suntem însă pregătiţi să facem online din sălile de curs. Suntem dispersaţi în cinci locuri şi nu avem camere de luat vederi", a menţionat primarul oraşului Isaccea.Autoritatea locală spune că până pe data de 11 octombrie lucrările de reabilitare a liceului se vor încheia, astfel că elevii vor avea suficiente săli la dispoziţie."Am avut o discuţie cu constructorul şi ne-a asigurat că până pe data de 11 octombrie vom avea la dispoziţie sălile de curs necesare elevilor. Vor rămâne lucrările din exterior care nu vor afecta procesul educaţional", a menţionat primarul oraşului Isaccea. Foto: (c) Luisiana BÎGEA / AGERPRESPotrivit site-ului autorităţii locale, la Liceul teoretic "Constantin Brătescu" se derulează două proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Unul dintre ele vizează reabilitarea termică a clădirilor dedicate ciclului primar şi gimnazial şi are o valoare de 10.251.163,81 lei, iar cel de-al doilea are în vedere reabilitarea termică a clădirii în care învaţă elevii de liceu şi are un buget total de 3.693.366,94 lei.Şi în comuna Luncaviţa, clădirea Liceului teoretic "Simion Leonescu" este în reparaţii, iar elevii sunt împărţiţi în diferite clădiri. Două secţii de votare sunt amenajate la Casa de cultură din sat şi se află una lângă alta."În comună sunt trei secţii de votare. Există măşti, dezinfectant, a fost amenajat un traseu, preşedinţii secţiilor de votare au fost instruiţi cu privire la măsurile de siguranţă sanitară. Nu au fost probleme până acum. Am avut o singură membră a biroului care a fost înlocuită, din cauză că nu s-a prezentat", a declarat preşedintele Biroului electoral de circumscripţie din comuna Luncaviţa, Emil Paralescu.De altfel, conform datelor de pe site-ul Biroului Electoral Judeţean, în ultima săptămână 31 de preşedinţi şi locţiitori ai birourilor electorale ale secţiilor de votare au fost înlocuiţi în funcţie, ultima decizie fiind emisă vineri în cazul comunei Nufăru.O informare remisă vineri de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta arată că în ultimele cinci zile toate secţiile de votare au fost verificate în ceea ce priveşte măsurile de prevenire a incendiilor la obiectivele în care vor fi amenajate secţiile de votare."Personalul specializat a efectuat 204 acţiuni de control şi verificări la secţiile de votare, în urma cărora toate deficienţele constatate au fost soluţionate pe timpul controlului. Totodată, au fost informaţi toţi preşedinţii secţiilor de votare din judeţul Tulcea despre principalele măsuri de apărare împotriva incendiilor ce trebuiesc respectate premergător şi în timpul desfăşurării procesului electoral", se arată în informarea ISU Delta. Foto: (c) Luisiana BÎGEA / AGERPRESPotrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean, în 44 din cele aproape 143 de şcoli tulcene nu sunt amenajate secţii de votare, iar orele se desfăşoară conform scenariului stabilit la începutul acestui an şcolar.Prefectura judeţului Tulcea va verifica de asemenea sâmbătă modul în care secţiile de votare sunt pregătite pentru alegerile locale.Bugetul alocat judeţului Tulcea pentru organizarea alegerilor locale este de 8,301 milioane lei. Cea mai mare parte din această sumă este destinată plăţii indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ai secţiilor de votare, dar şi angajaţilor care vor asigura paza materialelor electorale şi a secţiilor. 