O femeie din Franța, atacată în plină zi pentru că purta fustă

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri dimineață două coduri, portocaliu și galben, de vreme rea, până duminică dimineață. Cod galben Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 23:00 – 27 septembrie, ora 06:00. Se vor semnala cantități de apă însemnate, instabilitate atmosferică temporar accentuată, intensificări ale vântului. În intervalul menționat va ploua în toate regiunile, […]