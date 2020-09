Cum va fi vremea în ziua alegerilor în țară și în București

13:00

De la ultima informare GCS, alte 1.629 persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus. Este a treia zi consecutivă în care se înregistrează un număr atât de mare de infectări. Până astăzi, 25 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 119.683 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 96.158 de pacienți […] The post Coronavirus în România, 25 septembrie. Încă o zi cu număr mare de infectări: 1.629 persoane pozitive, în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.