Cascadorul Gelu Vlădoiu, care a jucat rolul lui Zamolxis din filmul cu același nume, a murit. Ce funeralii speciale va avea

14:50

Horațiu Mălăele a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, cu doar câteva zile înainte de plecarea la Iași, acolo unde urma să participe, alături de alți colegi, la Gala Serilor Filmului Românesc. Peste numai 3 zile, actorul Horațiu Mălăele ar fi trebuit să plece la Iași, la Gala Serilor Filmului Românesc, acolo unde urma să […] The post Horațiu Mălăele a fost testat pozitiv cu COVID-19. Care este starea de sănătate a actorului appeared first on Cancan.ro.