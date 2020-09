Imagini macabre! Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit pe marginea drumului, lângă o bicicletă

15:10

Un mesaj surprinzător și emoționant în același timp, venit de la mătușa lui Nicușor Dan, candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului București, i-a fost trimis acestuia tocmai din Făgăraș, prin intermediul unui vecin, cu două zile înainte de alegeri. Tușa Mărioara îi transmite lui Nicușor mesaje de încurajare pentru alegerile de duminică și se […] The post Mesaj emoționant de la mătușa lui Nicușor Dan: “Avem convingerea că vei face tot ceea ce ți-ai propus atât pentru tineri, cât și pentru vârstnici” appeared first on Cancan.ro.