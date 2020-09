Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, surpriză uluitoare! Zeci de tineri au dansat pe celebra piesă „Jerusalema” pentru a-i mulțumi edilului | VIDEO

15:20

Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține astăzi în Trivale de la ora 21:00 cu FC Argeș, că le-a cerut acestora concentrare maximă pentru a nu avea parte de o surpriză nedorită la finele celor 90 de minute […]