Cele 6 semne care îți arată că ai avut coronavirus (SARS-CoV-2). Află dacă și tu ai fost infectat cu maladia apărută în China

16:30

Brigitte a fost bătută de Florin Pastramă în parcarea unui supermarket din București! “De ce nu te pololești, mă?”, strigă afaceristul furios. Scenele șocante au fost filmate de unul dintre martori care a sunat la 112. Află și: Fosta logodnică a lui Florin Pastramă reacționează după ce Brigitte a acuzat-o de amenințare și șantaj. “Să lase […] The post Brigitte, bătută de Florin Pastramă într-o parcare din București: “De ce nu te pololești, mă?” | VIDEO appeared first on Cancan.ro.