Arafat: Deschiderea anului şcolar nu a adus un impact major cu privire la creşterea numărului de infectări

19:15

O clujeancă, internată alături de copilaşul ei de 1 an infectat cu COVID-19 şi care are simptome şi i s-a prescris un tratament pentru HIV, are un mesaj dur pentru toţi scepticii care refuză să poarte masca şi să i-a măsuri de distanţare: „Poartă masca peste moaca aia, nu pentru tine, pentru familia ta şi pentru apropiaţii tăi”