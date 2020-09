Giovanni Becali dezvăluie obiectivele lui Dinamo după ce s-a întâlnit cu noii conducători: „Au promis asta”

20:30

Mihai Teja (42 de ani), antrenor FC Voluntari, a comentat înfrângerea echipei sale, scor 1-2 cu Sepsi OSK., vorbind și despre doi dintre fotbaliștii săi, Eric (34 de ani) și Mihai Căpățână (24).„Suntem supărați, vă dați seama, nu e ușor. Eu cred că au fost 2 reprize distincte, prima ne-a aparținut, am dat gol rapid și am avut alte 3 ocazii în care puteam da gol, atunci altfel vorbeam. În repriza a doua nu am mai ținut de minge și am pierdut controlul meciului. ...