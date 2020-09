21:50

Copreşedintele USL PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, că, în urma deciziei Biroului Electoral care a confirmat că primarul general, Gabriela Firea, şi-a făcut publicitate, în plină campanie electorală, prin utilizarea unor mijloace de promovare mascată şi indirectă în mass-media audiovizuală, se vor înainta o plângere penală şi o scrisoare către Curtea de Conturi."Ultima hoţie pe care a făcut-o Gabriela Firea a fost demonstrată astăzi, confirmată de BEM. Toate acele reclame pe care le-aţi văzut la televizor, toate acele reclame pe care le-aţi auzit la radio şi vorbesc acum de cele din ultimele zile, dar le auzim de ani de zile, au fost fost ilegale. (...) S-au cheltuit bani publici - 2 milioane de lei numai de data asta pentru reclamă electorală pentru Gabriela Firea şi pentru PSD. (...) O să facem o plângere penală, o să facem o scrisoare către Curtea de Conturi şi apoi o să aşteptăm, aşa cum fiecare cetăţean se poate apăra în ţara asta mergând în Tribunal, făcând o plângere penală, apelând la Justiţie şi asta va dura şi noi vom fi rămas manipulaţi şi cu banii luaţi. Cam asta e realitatea în România de multe ori. Dacă am fi avut un sistem de Justiţie funcţional fiecare dintre primarii de sector ai Bucureştiului ar fi trebuit să fie la închisoare acum, Gabriela Firea de asemenea", a susţinut Voiculescu, vineri, la un eveniment electoral.USR PLUS a anunţat vineri că Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale Bucureşti a admis plângerea depusă de alianţă împotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, a municipalităţii şi împotriva PSD, pentru încălcarea regulilor de desfăşurare a campaniei electorale."Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale a Municipiului Bucureşti (BEM) a admis, vineri, 25 septembrie, plângerea depusă de Alianţa USR PLUS, prin cei doi copreşedinţi USR PLUS Bucureşti, Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu, împotriva Gabrielei Firea, Primăriei Generale a Capitalei şi împotriva PSD pentru încălcarea regulilor de desfăşurare a campaniei electorale. Prin această decizie, BEM admite faptul că Gabriela Firea şi-a făcut publicitate, în plină campanie electorală, prin utilizarea unor mijloace de promovare mascată şi indirectă în mass-media audiovizuală", se arată într-un comunicat de presă USR PLUS. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)