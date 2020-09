Roland Garros » Avem rezultatele finale ale calificărilor: România are 7 reprezentate pe tabloul probei de simplu feminin!

17:30

Vești bune pentru bucureșteni! Gabriela Firea a anunțat că încă 23 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid, din totalul de 130 achiziționate de Primăria Capitalei, au fost puse în circulație. ”Oxigen pentru Bucuresti! Inca 23 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid, din cele 130 achiziționate de către Primăria Capitalei, circula în București, pe linia 133, între zona […] The post Vești bune pentru bucureșteni! Anunțul făcut de Gabriela Firea appeared first on Cancan.ro.