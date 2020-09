Doliu în PNL! Radu Anton, un candidat la primărie, a murit

18:10

Florin Pastramă a făcut un live pe pagina sa de Facebook cu câteva minute bune înainte să își agreseze fizic și verbal soția. Astăzi, ei au făcut o ședință foto ca să își promoveze produsele pe care le au la shaormeria pe care o dețin în Capitală. În imaginile filmate de afacerist nimic nu prevestea […]