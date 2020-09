Medici din Ploiești, acuzați că au uitat un pansament în abdomenul unei paciente

19:00

Un relicvariu din aur și cristal în care erau picături de sânge ale Sfântului Ioan Paul al II-lea a fost furat de la catedrala din orașul italian Spoleto. Vestea tristă a fost dată de episcopul așezământului. Papa Ioan Paul al II-lea a fost primul Suveran Pontif care în 1999 vizita o țară majoritar ortodoxă: România. […]