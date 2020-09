Cum va fi vremea în Capitală, dar și în restul țării. Prognoză specială

19:50

Cascadorul Gelu Vlădoiu, cel care a interpretat rolul lui Zalmoxis, din filmul documentar cu acelaşi nume, a murit după o luptă cu o boală grea. Gelu Vlădoiu a făcut cascadorii în multe filme în tinereţe, datorită înfăţişării sale de preot cu părul lung şi a bărbii împletite. Din păcate, el a murit după o lungă […] The post Cascadorul Gelu Vlădoiu, care a jucat rolul lui Zamolxis din filmul cu același nume, a murit. Ce funeralii speciale va avea appeared first on Cancan.ro.