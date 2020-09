Cum pot vota mâine la alegerile locale persoanele aflate în carantină

21:00

Abi și Dani Mocanu au făcut senzație azi, după ce au lansat piesa “Regii României”! Melodia a ocupat primul loc în trending pe YouTube la cinci ore după ce a fost urcată pe contul lui Abi Talent. Versurile single-ului conțin mesaje subliminale pentru Alex Velea, dar și alți rivali. Citește și: Abi Talent și Dani Mocanu, […] The post Abi și Dani Mocanu, mesaje subliminale pentru Alex Velea și alți rivali în noua lor piesă: “Avem filmări cu voi când faceți videochat / Cine îl supără pe Abi, mă supără pe mine” | VIDEO appeared first on Cancan.ro.