Bucureștenii care își fac testul pentru COVID-19 vor afla rezultatul de la DSP prin SMS

Viorel Chirilă este unul dintre cei mai sadici criminali din România. A ucis trei copii și a violat alți șapte, iar fărădelegile pe care le-a făcut nu s-ar fi oprit aici. A fost prins și condamnat pe viață. A cerut eliberarea condiționată, încă o dată, iar magistrații i-au dat răspunsul. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.