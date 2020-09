VIDEO Test drive Opel Grandland X Hybrid4 – 300 CP şi 4WD

După ce am condus acum aproape un an noul Opel Grandland X Hybrid4 în testul internaţional din Elveţia, acum am decis să vedem cum se comportă Plug-in Hybrid-ul în traficul din România şi ce autonomie electrică putem obţine.

