Jador a recunoscut! Ce face artistul cu banii: ”Nu i-am mai primit înapoi…”

23:40

Abi Talent i-a făcut o mare surpriză lui Selly, unul dintre cei mai apreciați vloggeri din România! A dat buzna pe terasa „La Brasserie”, unde petrecea Selly, și a scos din buzunar o sumă colosală pentru a-și face intrarea ca un veritabil ”bombardier”. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile savuroase. Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, […] The post Abi Talent l-a “cinstit” pe Selly cu o frapieră plină de șampanii cu artificii. Cum a reacționat “idolul adolescenților” appeared first on Cancan.ro.