Temperaturi de 14 grade la Roland Garros » Jucătoarele se adaptează vremii friguroase, purtând haine groase și căciulițe

Eliminarea celor de la FCSB în fața lui Slovan Liberec (0-2 în preliminariile Europa League îi diminuează și mai tare coeficientul european clubului lui Gigi Becali, care în ultimii 3 ani are punctaj demn de echipe obscure de pe continent, precum Suduva, Shkendija, Șerif Tiraspol sau Zrinjski.Ce devenise o tradiție la FCSB, calificare an de an în grupele competițiilor europene, s-a transformat într-o mare deziluzie în ultima perioadă. ...