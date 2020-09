Gheorghe Dincă, declarații uluitoare în instanță: „O să cadă capete mari dacă spun adevărul”

10:00

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de ploi şi vânt puternic în zone din 30 de judeţe. De azi până mâine, la ora 3:00, în zona de munte, precum şi în Maramureş, Transilvania şi local în Oltenia, Muntenia şi Moldova, va ploua abundent şi vor fi intervale în care se […] The post Cod portocaliu de vreme severă în 30 de județe. Când e valabil appeared first on Cancan.ro.