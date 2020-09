EXCLUSIV. Dezvăluire-emoționantă a lui Cristian Gațu: "Înainte să moară, tata mi-a ținut o lecție de viață! «O să câștigi Campionatul Mondial!»"

15:30

Sergiu Buș (27 de ani, atacant) a fost testat negativ la coronavirus și poate fi folosit de FCSB în meciul cu Poli Iași. Poli Iași – FCSB e duminică, de la 21:30. Meciul e liveTEXT și video pe GSP.ro și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport.„După 9 zile, am învins acest virus. Din păcate, va face parte din viața noastră de zi cu zi și trebuie să înțelegem că dacă ne protejăm pe noi înșine, îi protejăm și pe cei din jur. ...