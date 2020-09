Cum a ajuns să arate Romeo Fantastick, după ce a dispărut din atenția fanilor. Toată lumea s-a amuzat copios

13:30

Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova s-a declarat nemulțuit de evoluția pe care elevii săi au avut-o în duelul pe care l-au câștigat la limită la Pitești cu FC Argeș, scor 2-1. Deși au condus cu 2-0 încă din minutul 16 în urma reușitelor lui Cicâldău și Koljic, oltenii au tremurat pentru cele […] Bergodi, nemulțumit și la victorie: „Am luat trei puncte importante, dar nu sunt foarte mulțumit!"