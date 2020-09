Clanul Caranilor a pus recompensă de 100.000 € pe capetele “Bodyguardului VIP-urilor” și colegului de antrenament al lui Alex Velea

14:20

Un avion TAROM pe ruta Antalya – Timișoara a aterizat de urgență pe aeroportul Henri Coandă (Otopeni), la București, din cauza unor defecțiuni tehnice, informează Digi24. Cei 187 de pasageri au fost debarcați și vor aștepta să fie preluați de altă aeronavă TAROM, care acum e în cursă, scrie Digi 24. Avionul trebuia să aterizeze […] The post Un avion Tarom a aterizat de urgență pe Aeroportul Otopeni appeared first on Cancan.ro.