Preşedintele francez Emmanuel Macron: ''Este clar că Lukaşenko trebuie să plece'' (interviu)

19:10

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat, sâmbătă, că pentru alegerile locale s-a dispus constituirea de zone speciale de intervenţie în toate judeţele ţării, dar şi că au fost formate echipe de control care să verifice modul în care poliţiştii îşi îndeplinesc misiunile. "Am luat câteva decizii importante pentru a asigura derularea procesului electoral în cele mai bune condiţii. Şi la aceste alegeri am dispus constituirea de zone speciale de intervenţie în 689 de localităţi, în toate judeţele ţării. Pentru acest lucru, am evaluat împreună cu specialiştii din minister patru criterii: istoricul incidentelor, incidentele actuale din campania electorală, vizele de flotant, cât şi datele şi informaţiile deţinute fie de către Ministerul Afacerilor Interne, fie că s-au regăsit în spaţiul public în surse deschise", a declarat Marcel Vela, la sediul MAI.El a adăugat că au fost constituite echipe operative şi rezerve de intervenţie în fiecare judeţ."O a doua decizie pe care am luat-o a fost cu privire la constituirea unor echipe operative şi rezerve de intervenţie în fiecare judeţ, astfel încât la orice apel la 112, la orice incident să fim prezenţi în cel mai scurt timp. Totodată, la fiecare inspectorat judeţean, aşadar în fiecare judeţ din România, sunt echipe care vor monitoriza şi vor îndruma inspectoratele judeţene. Încă din data de 25 (septembrie - n.r.) am detaşat 82 de ofiţeri de la nivel central la nivel judeţean în misiune de monitorizare şi îndrumare", a anunţat ministrul.De asemenea, Marcel Vela a precizat că au fost formate echipe de control care să verifice modul în care poliţiştii îşi îndeplinesc misiunile."La nivelul zonelor care sunt formate între 4 şi 5 judeţe vor activa echipe de control din cadrul Corpului de control al ministrului Afacerilor Interne, împreună cu colegi din Corpul de control de la IGPR sau de la Frontieră sau de la Jandarmerie, astfel încât aceştia vor verifica modul în care îşi îndeplinesc angajaţii ministerului misiunile pe care le au în competenţă", a precizat Vela.Mai mult, ministrul de Interne a spus că la nivel de minister va funcţiona o grupă de coordonare până la încheierea procesului de votare, iar la nivel judeţean o grupă operativă care va coordona toate activităţile, astfel încât orice incident, orice contravenţie, orice infracţiune să fie evaluată şi tratată în mod operativ. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Preda, editor online: Andreea Preda)