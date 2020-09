Mesajul emoționant pe care l-a primit Gabriela Firea cu o zi înainte să voteze: ”M-a impresionat!”

17:10

Gheorghe Dincă a fost față în față cu familiile tinerelor pe care le-a răpit în ultimul termen din dosar. Presupusul criminal a izbucnit în plâns în fața Monicăi Melencu, mama Luizei Melencu. În ultimul termen desfășurat în instanță, Gheorghe Dincă a stat față în față cu rudele victimelor din dosarul dispariției. Presupusul criminal din Caracal […] The post Gheorghe Dincă, declarații uluitoare în instanță: „O să cadă capete mari dacă spun adevărul” appeared first on Cancan.ro.