Rezultat parțial al referendumului din Elveția privind încetarea liberei circulații cu UE

13:30

Lumina câștigă putere peste blocurile care dorm. De la înălțimea ferestrei, privesc uluit cum crește puterea, secundă după secundă, de parcă abia acum am venit pe pământ. Mă gândesc că lumina asta a câștigat putere și în diminețile din urmă, și va câștiga și în diminețile ce vor urma, dar acum am răgazul s-o admir. […]