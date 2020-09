Primarul din Deveselu, decedat de COVID-19, a rămas pe listele de candidați. „Am votat mortul, că a fost primar bun”

11:00

Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitelei, a votat duminică dimineață. El a ajuns la secția de votare alături de soția și de fetița lui. A avut parte de o surpriză, după ce a ieșit din clădirea unde a votat. Un bărbat i-a oferit flori soției lui Nicușor Dan. CITEȘTE ȘI: KLAUS IOHANNIS A VOTAT! MESAJUL TRANSMIS […]