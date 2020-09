Nelu Tătaru, declarații despre Starea de Urgență, chiar în ziua alegerilor! Informația pe care toți românii trebuie să o afle

11:20

Două cutremure au avut loc în Thassos, la distanță de cinci ore unul de altul. Turiștii români au povestit cum au trăit experiența. Primul seism din insula grecească a fost înregistrat sâmbătă, 27 septembrie, la ora 21:39, și a avut magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter, iar al doilea a avut loc azi-noapte, la […] The post Două cutremure s-au produs în Thassos. Turiștii români, speriați de seisme appeared first on Cancan.ro.