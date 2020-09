Mesaje RO ALERT de suspiciune cu infecție COVIID-19 în secțiile de votare din Prahova! Ce au descoperit autoritățile după ce s-a dat alarma

13:00

O altă neregulă gravă s-a înregistrat în urmă cu scurt timp în sectorul 3. Un alegător a primit un buletin de vot ștampilat cu Firea. În sectorul 3, secția 542, delegatul PSD a dat unui votant un buletin de vot pre-stampilat cu Firea. Votantul a iesit din cabina de vot si a spus ca e […]