Oficial! Numărul votanților între 18 și 34 de ani din Capitală a crescut de 3 ori în intervalul orar 12-17

13:10

Coronavirus România, 27 septembrie. 1.438 de cazuri noi au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 27 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 122.673 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 98.607 pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel […] The post Coronavirus România, 27 septembrie. 1.438 de cazuri noi, înregistrate în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.ro.