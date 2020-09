Traian Băsescu îi ia la mișto pe Nicușor Dan cu privire la cele 400 de procese cu PMB: „Are de scris multe hârtii”

16:40

Milionarul Mohammad Murad a fost prins în flagrant de oamenii legii, în timp ce împărțea bani din portbagaj. Acesta a fost reținut de Poliție, pentru mită electorală. În urmă cu doar câteva minute, oamenii legii l-au prins în flagrant pe milionarul Mohammad Murad, în timp ce împărțea bani din portbagajul bolidului său de lux. CANCAN.RO […] The post BREAKING NEWS. Milionarul Murad, reținut de Poliție pentru mită electorală! Surprins în flagrant când împărțea bani din portbagaj! (VIDEO) appeared first on Cancan.ro.