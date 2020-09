AlegeriLocale2020/ IPJ Dâmboviţa: Nu au fost înregistrate nereguli majore, se fac cercetări în 12 dosare penale

17:40

Anul 2020 a fost un unul delicat pentru turism din toate punctele de vedere şi chiar dacă au apărut primele semne de reviriment, turismul intern se află încă departe de potenţial şi de nivelul anilor precedenţi, susţine Dumitru Luca, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT)."Suntem într-un moment de cumpănă în acest an, priorităţile s-au schimbat pentru toată lumea, dar cu siguranţă turismul va renaşte. A fost un an delicat din toate punctele de vedere, pentru turismul intern au apărut deja primele semne de reviriment, dar încă suntem departe de potenţial şi de nivelul anilor precedenţi. Operatorii noştri au făcut eforturi uriaşe şi le fac în continuare, pentru a se alinia la cerinţele de securitate, fac investiţii, fac cheltuieli, care nu se regăsesc neapărat acum în venituri, în profit, dar care dau o siguranţă în plus călătorilor şi le alimentează dorinţa de a reveni la obiceiul de a călători, de a-şi reîncărca bateriile", a declarat pentru AGERPRES preşedintele ANAT, Dumitru Luca.Din păcate, România nu stă la fel de grozav pe partea de turism de incoming, susţine Dumigtru Luca, unde anul acesta "nivelul a fost aproape de zero". "Toate grupurile, toţi turiştii din diferite ţări, care rezervaseră anterior, care de regulă alimentau incomingul, s-au anulat. Din păcate s-a văzut faptul că nu am avut nişte reguli clare, n-am avut nişte proceduri. Am pierdut o ocazie uriaşă pentru că, să ne amintim, în prima parte a pandemiei, România era oarecum privilegiată, avea o situaţie epidemiologică sensibil mai bună decât alte destinaţii turistice consacrate. Acesta este marele nostru regret, că n-am putut să valorificăm acel pole-position de atunci şi operatorii care erau axaţi pe incoming au avut cel mai mult de suferit în acest sezon şi nu se vede un reviriment prea curând", a adăugat el.În opinia sa, incomingul este un export de servicii, este aducător de valută şi un element care ar trebui să echilibreze balanţa României de încasări şi plăţi. "Este un export care dă cea mare plusvaloare şi are o rată de rentabilitate sensibil mai mare decât alte exporturi, de exemplu din industrie", a arătat Luca.În ceea ce priveşte aşteptările pentru sezonul de iarnă pe zona turismului intern, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus, şeful ANAT a menţionat că perspectivele nu sunt deloc încurajatoare, pentru că sunt în continuare restricţii în ceea ce priveşte evenimentele indoor, dar şi pe partea de turism balnear, "care este încă paralizată"."Dacă ne raportăm tot la turismul intern, perspectivele nu sunt deloc încurajatoare, pentru că sunt în continuare restricţii în ceea ce priveşte evenimentele indoor, sunt restricţii în ceea ce priveşte folosirea spaţiilor de alimentaţie publică, nu mai spun de partea de turism balnear, care este încă paralizată datorită imposibilităţii folosirii bazelor de tratament cu apă termală sau alte echivalente. Deci nu ştiu din păcate cum va arăta un sezon de iarnă acum, în care turistul nu se duce doar să se cazeze la hotel, are nevoie şi de servicii de alimentaţie publică adecvată, are nevoie şi de nişte activităţi menite să-l stimuleze să se ducă acolo şi să cheltuie. Turismul nu se rezumă doar la cazare şi eventual la transport", explică preşedintele ANAT.Acesta afirmă că pe partea de incoming nu există nicio variantă de a-l reporni prea curând, în timp ce pe zona de outgoing, condiţiile de călătorie sunt de multe ori "costisitoare sau inacceptabile"."Pe partea de incoming nici nu îndrăznim să mai sperăm ceva. În momentul de faţă încercăm să ne cârpim cât putem cu turismul intern, pentru că pe partea de incoming nu avem nicio variantă de a-l reporni prea curând, iar pe partea de outgoing, în condiţiile în care sunt în continuare o grămadă de destinaţii care impun restricţii sau care sunt chiar închise, condiţiile de călătorie sunt de multe ori costisitoare sau inacceptabile, nu putem vorbi prea curând de un reviriment. Cu siguranţă aceste sărbători de iarnă vor fi mult mai triste, vor fi altfel decât cele precedente", a mai spus Luca.Întrebat dacă turismul rural, care este şi tema de anul acesta propusă de OMT pentru Ziua Mondială a Turismului, reprezintă o variantă câştigătoare în perioada următoare, preşedintele ANAT a afirmat că turismul intern s-a rezumat îndeosebi pe weekend-uri, iar pensiunile nu au făcut nici ele excepţie."Ca incoming, ne lovim din nou de problema ajungerii în România. Pe partea de intern, într-adevăr, a fost un oarecare reviriment în partea a doua a sezonului, să nu uităm că acest sezon a început mult mai târziu decât era în mod normal, s-au ratat sărbătorile de primăvară, s-a ratat prima parte a vacanţei de vară. Semnele pentru partea a doua sunt încurajatoare, dar şi din cauza impredictibilităţii şi din cauza limitării timpului liber şi bineînţeles a bugetelor, turismul intern s-a rezumat îndeosebi la turismul de weekend, iar pensiunile nu au făcut nici ele excepţie, ca şi turismul estival: locaţiile au fost pline sau aproape pline pe durata week-end-urilor, pe durata sărbătorilor legale, dar cam atât. Ori o unitate de cazare nu poate să trăiască numai din week-end-uri", a mai spus Dumitru Luca, preşedintele ANAT.Ziua Internaţională a Turismului - a cărei temă este în acest an "Turismul şi Dezvoltarea Rurală" - este sărbătorită pe tot globul începând cu anul 1979 în ziua de 27 septembrie.