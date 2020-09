POLI IAȘI - FCSB 2-5. Andrei Cristea, emoționat după unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei » Cum îl strigă Pancu :)

21:50

Chindia Târgoviște a produs surpriza de până acum a etapei, reușind să plece cu un punct de pe terenul lui CFR Cluj, 0-0.Emil Săndoi, antrenorul Chindiei, a analizat partida și a lăudat jocul elevilor săi, fiind sigur că au avut ocaziile mai importante.„Nu am cuvinte prea multe să spun despre adversar. Este un rezultat foarte important pentru noi. A contat că am fost disciplinați și că am făcut prea puține greșeli în defensivă. ...