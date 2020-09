AlegeriLocale2020/ Dâmboviţa: Candidatul PSD la Primăria Târgovişte obţine peste 65% - numărătoare paralelă

00:30

Candidatul USR PLUS la Primăria Braşov, Allen Coliban, are, conform numărătorii paralele efectuată în 40% din secţiile din municipiu, un avans de 2.000 de voturi faţă de contracandidatul său de la PNL, George Scripcaru, actualul edil."Sunt plin de energie şi foarte optimist şi spuneam chiar înainte să văd primele rezultate ale acestor alegeri că vom avea un rezultat bun, (...) pentru Braşov şi braşoveni, după o campanie cu dezbateri în stradă, foarte aproape de oameni şi problemele lor. Democraţia la Braşov a făcut un pas înainte. Avem un avans considerabil şi sunt convins că, mâine, vom sărbători victoria", a spus Allen Coliban.La rândul său, candidatul USR PLUS la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, Tudor Benga, a declarat duminică, pentru AGERPRES, că, din primele date privind rezultatul votului există mari şanse pentru ca alianţa să câştige Primăria municipiului Braşov şi alte câteva din judeţ."Cred că a fost o luptă în care am arătat că suntem competitivi. Această campanie a însemnat, pentru mine, foarte mult efort, dar şi satisfacţia de a intra în contact cu alegătorii, dar şi să arătăm că putem să ne luptăm cu o forţă ce a dominat scena politică în ultimii 30 de ani", a afirmat Tudor Benga.Conform numărătorii paralele realizată de USR PLUS Braşov, în 40% din secţiile de votare din municipiu, Allen Coliban are 14.000 de voturi, fiind urmat de George Scripcaru (PNL) cu 12.000 de voturi.Potrivit lui Allen Coliban, la nivel de judeţ, din numărătoarea paralelă a voturilor din 13% din secţii, la consiliile locale, USR are un avans de 500 de voturi - 3.400 la 2.900 de voturi - faţă de PNL. AGERPRES / (A - autor: Diana Dumitru, editor: Marius Frăţilă, editor online: Andreea Preda)