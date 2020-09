Fotografia ingenioasă pusă de Nicușor Dan pe Facebook după ce a câștigat Primăria Capitalei

20:30

Potrivit informațiilor date de Autoritatea Electorală: numărul tinerilor între 18 și 34 de ani care au votat în București a crescut de 3 ori în intervalul orar 12-17. La ora 12.00, Capitală, votaseră 6.400 de tineri între 18 și 24 de ani, împărțiți aproape egal între femei și bărbați. În segmentul de vârstă 25-34 votaseră […] The post Oficial! Numărul votanților între 18 și 34 de ani din Capitală a crescut de 3 ori în intervalul orar 12-17 appeared first on Cancan.ro.