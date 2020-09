Când țara o arde aiurea pe deontologie …

22:20

Traian Băsescu a făcut primele declarații, după ce în cursa pentru Primăria Capitalei a obținut un procent de numai 8% din votul bucureștenilor. Candidatul PMP la Primăria Capitalei, Traian Băsescu, a reușit să obțină numai 8% dintre voturile bucureștenilor. Imediat după închiderea urnelor de vot și afișarea rezultatelor, fostul președinte al României a făcut primele […] The post Traian Băsescu, primele declarații după ce a obținut numai 8% din voturile bucureștenilor: „Bine că a plecat doamna de la Voluntari” appeared first on Cancan.ro.