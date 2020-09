DOZA DE CULTURĂ: ''Gânditorul''

03:30

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, şi preşedintele Consiliului Judeţean, Alin Tişe, îşi păstrează funcţiile, conform numărătorii PNL Cluj.După numărarea a voturilor din 228 de secţii de votare din judeţ din totalul de 665, Alin Tişe a obţinut, conform numărătorii PNL, 49,40% din voturi. El este urmat de candidatul PSD, Alexandru Cordoş, cu 14,4%, de cel al UDMR, Vakar Istvan, cu 11,23%, şi de candidatul USR PLUS, Cătălin Sălăgean cu 8,40%.Potrivit aceloraşi surse, după numărarea voturilor din 72 de secţii din totalul de 183, pentru Primăria Cluj-Napoca Emil Boc a obţinut 74,5%, urmat de candidatul USR PLUS, Emanuel Ungureanu, cu 7,67%, de cel al UDMR; Csoma Botond, cu 7,22%, şi de cel al PSD, Valentin Cuibus, cu 5%.Pentru Consiliul Judeţean Cluj, după numărarea voturilor din 304 secţii din totalul de 665, PNL are 45,42%, urmat de PSD, cu 14%, UDMR cu 11,3% şi de USR PLUS, cu 7,54%.Potrivit aceleiaşi numărători (57 de secţii din 183), la Consiliul Local Cluj-Napoca, PNL a obţinut aproape 56%, urmat de USR PLUS, cu 15,33%. Urmează UDMR, cu 10,65%, şi PSD cu 8,34%. AGERPRES / (AS - autor: Marius Septimiu Avram, editor: Marius Frăţilă, editor online: Andreea Preda)