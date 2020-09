Carmen de la Sălciua, gafă colosală! A stârnit hohote de râs, după ce și-a editat în mod exagerat o fotografie

23:50

Alegerile locale din Timișoara au adus un rezultat surprinzător. Candidatul USR-PLUS, Dominic Fritz, a reușit să îl învingă pe Nicolae Robu. Fostul edil a oferit și primele reacții după înfrângerea surprinzătoare în fața cetățeanului german stabilit la Timișoara. Fritz are până acum 54% din voturi, în timp ce Robu a obținut doar 34%.