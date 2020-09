Cum le-a surprins Măruță pe Andra și pe fiica lor: ”De-o oră stați acolo!”

05:00

Poli Iași a învins FCSB cu 5-2, în ultimul meci al zilei de duminică, în Liga 1. Veteranul Andrei Cristea (36 ani) a marcat un hattrick în poarta bucureștenilor. Andrei Istrate (18 ani), a deschis rapid scorul pentru FCSB