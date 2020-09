Boc a obţinut 75% din voturi la Cluj. El a dezvăluit secretele succesului său: „Încet, dar sigur, mergem în direcţia corectă”

13:30

Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primăria Constanţei, a declarat că nu va contesta rezultatul alegerilor locale de la 27 septembrie 2020, unde s-a clasat pe locul al doilea. Amiralul Vergil Chiţac are în plus 4.000 voturi la numărătoarea paralelă făcută de partide şi observatori independenţi.