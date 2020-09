Un primar din Gorj s-a urcat pe cal și a mărșăluit prin localitate pentru a sărbători victoria. VIDEO

08:40

Bianca Drăgușanu nu rata ocazia să arunce cu niște cuvinte mai grele înspre Anda Adam, atunci când a fost întrebată într-o emisiune televuzată. A spus despre participanta de la Ferma. Orășeni vs Săteni că este sexoasă, însă foarte mică. CITEȘTE ȘI: ANDA ADAM, ÎNCĂ UN MOMENT INTERZIS LA FERMA! A FĂCUT DUȘ CU CEZAR OUATU ȘI […] The post Cum a reacționat Anda Adam după ce Bianca Drăgușanu a făcut-o ponei: ”Ce faci azi?” appeared first on Cancan.ro.