Doliu la Vaslui. Unul dintre cei mai iubiți oameni din oraș a murit la 79 de ani

09:10

Eugent Safta (PMP) a făcut infarct la puțin timp după ce fusese reconfirmat în funcție la alegerile locale. Medicii au încercat resuscitarea acestuia dar totul a fost în zadar. CITEȘTE ȘI: FOTOGRAFIA INGENIOASĂ PUSĂ DE NICUȘOR DAN PE FACEBOOK DUPĂ CE A CÂȘTIGAT PRIMĂRIA CAPITALEI „Colegul nostru, Eugen Safta, care câștigase funcția de primar al comunei […] The post Primarul reales al Sadovei a murit la doar două ore după ce a fost reales appeared first on Cancan.ro.