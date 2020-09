Autoritatea Electorală Permanentă: Peste 18.700 de români din diaspora s-au înscris pentru votul la parlamentare

16:20

Cu respectarea măsurilor de distanțare socială și a recomandărilor anti-COVID, în acest weekend, la Târgoviște, se va desfășura Campionatul Național de Off Road. Clubul Off Road București (CORB 44) organizează faza din Campionatului Național de Off Road de la Târgoviște. Corb Adventure Days, a doua etapă din calendarul competițional 2020, va avea loc între 1 […]