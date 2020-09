Surpriză! Ce funcție vrea Marcel Ciolacu să-i propună Gabrielei Firea

16:20

Iarna nu este atat de indepartata, iar anotimpul rece isi va face simtita prezenta in urmatoarele luni. Pe masura ce temperatura va incepe, in curand, sa scada, trebuie sa aveti mai multa grija la volan - anvelopele tipice de vara nu ofera o aderenta optima si o manevrabilitate sub 7° C.