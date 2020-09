Iohannis, după locale: PNL şi USR devin forţele schimbării în bine, iar PSD trece în opoziţie

13:00

Allen Coliban este nou primar al Braşovului. Candidatul din partea USR a câştigat alegerile locale în faţa lui George Scripcaru de la PNL. Câştigarea primăriei de către Coliban este o una dintre surprizele acestor alegeri, dar cine este Allen Coliban? @ Are 41 de ani şi s-a născut în Şcheii Braşovului, el a urmat Colegiul Naţional Andrei Şaguna, după care a ales să studieze la Universitatea Politehnică din Bucureşti, pe partea de IT, şi marketingul la Universitatea Transilvania. @ Coliban are o...