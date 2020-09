DINAMO - UTA 0-1. Alb-roșii, urmăriți de fostul antrenor! Concluziile lui Gigi Mulțescu: „Mai sunt și sincope”

23:40

Cosmin Contra (44 de ani), antrenorul lui Dinamo, a comentat înfrângerea echipei sale, scor 0-1 cu UTA.„Dacă nu tratezi fotbalul cu seriozitate și intri relaxat pe teren și permiți anumite lucruri unei echipe ca UTA se întâmplă asta. Prima repriză am dominat-o, dar am făcut cadou penalty-ul, ei nu au ajuns la poartă, dar nu am tratat fazele cum trebuie în ultimii 20 de metri. Este o palmă dată jucătorilor. Am crezut că după ce am câștigat cu Mediaș vom defila cu UTA. ...