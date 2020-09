SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 29 septembrie

21:00

Primarul general ales al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat luni că în termen de o săptămână de la învestire intenţionează să prezinte situaţia financiară a Primăriei, iar în decurs de câteva luni va fi realizat un audit.Totodată, întrebat la B1Tv dacă apreciază că ar putea exista persoane din rândul administraţiei precedente care să ajungă la închisoare, Nicuşor Dan a replicat: "Aş paria pe asta"."În orice caz, foarte repede o să aflaţi situaţia financiară a primăriei. Primăria Generală, care trebuie să dea o subvenţie şi pe care nu a dat-o şi lipsesc 800 de milioane de lei - toată această situaţie financiară a primăriei şi a instituţiilor din subordine o să o aveţi într-o săptămână, pentru că şi eu vreau să o am într-o săptămână, ca să nu intrăm în incapacitate de plată", a spus el.Nicuşor Dan a menţionat că va fi realizat şi un audit de către o companie specializată, în urma unui vot în acest sens în Consiliul General şi a unei proceduri de achiziţii, demers care ar putea dura 4-6 luni. A arătat că vor fi analizate afacerile de corupţie despre care a vorbit în timpul campaniei electorale, dar a menţionat că mandatul său va consta în primul rând în rezolvarea marilor probleme ale oraşului."Pe afacerile de corupţie de care am vorbit în campania asta electorală, fără îndoială, ne vom duce către ele. Ne vom duce şi pe marile dosare de retrocedări. Cum de au fost împroprietăriţi oameni în Parcul Herăstrău? (...) Nu acesta este obiectivul meu. Cred că mandatul meu, pe care mi l-au dat bucureştenii, este să rezolv problemele curente, mari, grave ale acestui oraş şi să îi dau o direcţie de dezvoltare. Adică să atragem mari investiţii în Bucureşti, să îl profilăm pe piaţa globală ca centru de IT, să avem centre de conferinţe, să aibă loc aici evenimente de business, să vină o agenţie europeană să se instaleze la Bucureşti", a precizat primarul general ales.El a adăugat că de-a lungul timpului i-au fost aduse la cunoştinţă diverse situaţii, precum concursuri trucate sau oameni angajaţi fără diplome, aspecte despre care spune că vor fi verificate."Un segment important din Primăria Capitalei este corpul de control al primarului. De-a lungul timpului mi-au fost aduse la cunoştinţă concursuri trucate, oameni angajaţi fără diplome. Toate lucrurile acestea vor fi verificate şi în măsura în care ele sunt penale, vor fi direcţionate către organele competente. În plus, am vorbit de nişte mari afaceri de corupţie: de Parcul Verdi, de Cinema Lumina, de achiziţia tramvaielor. Promit că ne vom uita cu mare atenţie", a mai spus el.Potrivit lui Nicuşor Dan, una dintre primele măsuri pe care intenţionează să le ia va fi demiterea şefului Direcţiei Juridice.Totodată, a vorbit şi despre un prim gest, cu valoare simbolică - deschiderea uşilor primăriei, aflate peste drum de Cişmigiu."Acum, ea (uşa, n.r.) e închisă cu lacăt şi dacă nu mă înşel, are şi un covoraş, iar bucureştenii intră prin nişte intrări laterale, înguste. Am fost acuzat că acesta e programul meu de campanie. Nu. Dar este un gest simbolic", a spus el. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)