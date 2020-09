FIFA 21. Un jucător de FIFA le cere gamerilor să nu cumpere puncte în Ultimate Team

10:10

Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Monica Niculescu și Irina Bara debutează astăzi la Roland Garros. În turul secund avem calificate alte 3 românce, pe Simona Halep, Irina Begu și Patricia Țig. Ana Bogdan (93 WTA) vs Timea Babos (107 WTA), ora 12:00;Sorana Cîrstea (83 WTA) vs Elena Rybakina (18 WTA), imediat după meciul Anei Bogdan;Monica Niculescu (141 WTA) vs Danielle Collins (57 WTA), ora 12:00;Irina Bara (142 WTA) vs Donna ...