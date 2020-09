Video. Zeci de elevi de la o şcoală din Murgeni au chiulit de la cursuri de teamă să nu fie vaccinați împotriva coronavirusului

15:20

Planeta Marte cunoscută și sub denumirea de planeta Roșie este a patra de la Soare și penultima din sistemul solar ca mărime. Marte are culoarea roșiatică și poate fi observată ușor cu ochiul liber de pe Pământ. Citește alte curiozități interesante despre planeta Marte. Planeta Marte poartă denumirea după zeul roman al războiului și are […]