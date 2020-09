Chirurgul Mircea Beuran, infectat cu coronavirus: ”Nu este intubat, dar primește oxigen”

11:40

Andreea Antonescu a stat față în față cu George Burcea în timpul competiției “Ferma. Orășeni vs săteni”, iar acest secret a fost dezvăluit în cadrul ediției trecute. În plus, artista a făcut primele declarații despre relația pe care o are cu fostul soț al Andreei Bălan. Citește și: EXCLUSIVITATE | Andreea Bălan ar fi reaprins “războiul” […]